Akçaabat'ın ilçe oluşunun 140. yıl dönümü kutlandı
Akçaabat'ın ilçe oluşunun 140. yıl dönümü törenle kutlandı.
Giriş: 28.11.2026 - 14:11 Güncelleme:
Akçaabat'ın ilçe oluşunun 140. yıl dönümü törenle kutlandı.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Abdullah Şahin, Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ve Başkan Osman Nuri Ekim'in konuşma yaptığı törende, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.
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