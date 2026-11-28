Kaymakam Abdullah Şahin, Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ve Başkan Osman Nuri Ekim'in konuşma yaptığı törende, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

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