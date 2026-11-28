Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 28.11.2026 - 16:30 Güncelleme:
TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün saat 13.00’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması yapıldı.Bordo-mavililer, yarın saat 12.30’da yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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