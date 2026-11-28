Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 28.11.2026 - 16:29 Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve dar alanda oyunun ardından taktik çalıştı.
Bordo-mavili takım, yarınki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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