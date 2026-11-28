Trabzon'da, "Herkes okusun diye" sloganıyla düzenlenen 3. Kitap Günleri'nde yazarlarla okuyucular bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Fuar Alanı'nda bu yıl üçüncüsü organize edilen kitap günlerine farklı yaş gruplarından kitapseverler ilgi gösterdi.

Yazarlar Ahmet Ümit, Kemal Varol, Burcu Büyükkyıldız, Genç Osman Denizci, Hüseyin Toy, Loresima, Maral Atmaca, Mehsa, Melisa Şentürk, Metin Özdamarlar, Nilüfer Açıkkalın, Serkan Türk, Servet Bal, Sezin Karameşe, Sümeyye Demirkan ve Zeynep Sey okurlarıyla buluştu.

Merve Gülcemal, İsmail Tokalak ve Ramazan Kurtoğlu da söyleşi düzenledi.

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Trabzon 3. Kitap Günleri, 6 Aralık'a kadar devam edecek.