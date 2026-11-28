SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundaki 8 maçlık galibiyet serisine gözünü dikti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftalar arasında 8 maç art arda kazanan Karadeniz ekibi, daha sonra bu başarıyı elde edemedi.

Teknik direktör Thomas Reis'in takımın başına getirilmesiyle 7 maçını da kazanan bordo-mavililer, Göztepe maçında galip gelmesi halinde şampiyonluk dönemindeki bu başarısına ortak olacak.

Trabzonspor, Göztepe deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda 180 hafta sonra 8 maçlık galibiyet başarısını yakalayacak.

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- Son 7 maçı

Trabzonspor Thomas Reis yönetiminde ilk olarak Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 ve evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Daha sonra Çaykur Rizespor deplasmanından 4-3'lük galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Gaziantep FK'yi 2-0, dış sahada Corendon Alanyaspor'u 2-0, son olarak da Papara Park'ta Eyüpspor'u 1-0 yendi.

- En fazla galibiyet serisi 11 maç

Trabzonspor, en uzun galibiyet serisini en son teknik direktör Ziya Doğan yönetiminde 2003-2004 sezonunda elde etmişti.

Bordo-mavililer, 22 ile 32. haftalar arasında 11 maç art arda sahadan galibiyetle ayrılma başarısı göstermişti.

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Karadeniz ekibi, 1995-96 sezonunda da 11 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.