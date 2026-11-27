Trabzon'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kardeşten biri öldü, diğerleri yaralandı
Trabzon'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kardeşten biri öldü, yaralanan diğer 2'si hastaneye kaldırıldı
Trabzon'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kardeşten biri öldü, yaralanan diğer 2'si hastaneye kaldırıldı
Maçka ilçesine bağlı Kiremitli Mahallesi'nde A.D. idaresindeki 61 VY 924 plakalı otomobil ile H.T.E. yönetimindeki 34 DVP 407 plakalı kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan üç kardeş, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.
Binali D'nin hayatını kaybettiği olayda yaralanan kardeşleri A.D. ile D.D. ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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