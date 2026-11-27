Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 25 Kasım'da meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan BeşikdüzüŞalpazarı karayolunda çalışmalar sürüyor. Heyelan sonrası balçık ve toprakla dolan yolun temizlenme çalışmalarında yapılan incelemede köprünün ayakları ve üst tablasının zarar gördüğü belirlendi. Köprünün yıkılarak yerine yenisinin yapılması planlanıyor.

Trabzon'da etkili olan sağanak yağışların ardından Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde 25 Kasım öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Ağasar Deresi'nin yatağını kapatınca dere taştı. Taşkın sularının karayoluna ulaşmasıyla Beşikdüzü ile Şalpazarı ilçelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Heyelanda 3 ev yıkılırken, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

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Heyelanın ardından kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için Karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ) ve AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. İş makineleriyle yolda biriken toprak, kaya ve balçığın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor.

Balçık temizleme çalışmalarında köprüde yapılan incelemede ise köprü ayakları ile üst tablasının zarar gördüğü tespit edildi. Köprünün mevcut durumuna ilişkin yapılacak teknik incelemenin ardından yıkılarak yerine yenisinin inşa edilmesi planlanıyor.

"Köprünün ayakları zarar görmüş; Yıkılıp yenisinin yapılması söz konusu"

Karayolunda devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler veren Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, köprünün heyelanda hasar gördüğünü belirterek, "Maalesef üzücü bir durum. Köprü hasar görmüş. Karayolları, DSİ, AFAD sahada çalışıyor. Köprünün ayakları zarar görmüş. Üst tablada burkulma var. Yıkılıp yenisinin yapılması söz konusu. Sanırım 23 ay inşaat sürecek. Bu süreçte tali yollardan ilçeye gidip gelmeye devam edeceğiz. 300 tane öğrencimiz her gün Şalpazarı'ndan Beşikdüzü'ne gidiyor. Hastalarımız oluyor. Bu süreyi nasıl en az sıkıntı ile atlatırızın hesabını yapıyoruz. Dolayısıyla çevre güzergahlarının yollarının iyileştirilerek hizmete devam etmesi planlanıyor. Allah'tan geldi, buna şükrediyoruz. Can kaybı olmadı. En kısa sürede köprüyü yenileyip belki kot farkını da yükselterek daha düzgün bir hale getirecekler" dedi.