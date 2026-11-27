Belen, yaptığı konuşmada, gençlerin babalarıyla namazda buluşmasının önemli olduğunu ifade ederek, camilerin gençlerle daha güzel olduğunu söyledi.

Merkez Orta Cami'de düzenlenen etkinliğe, İlçe Müftüsü Yakup Belen, İlçe Vaizi Ali Asal, Of Müftülüğü ÇEDES Koordinatörü Yusuf Turhan, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcıları Hüsamettin Koçbıyık ve Zafer Mollahasanoğlu, veliler ile öğrenciler katıldı.

Trabzon'un Of ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında veliler ve öğrenciler sabah namazında bir araya geldi.

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