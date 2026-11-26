Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan’da güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahaleye tepki göstererek siyahbeyazlı camiaya destek verdi.

Bordomavili kulüpten yapılan açıklamada, Türk takımlarının İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda sahalarında ve taraftarları önünde mücadele etme haklarından mahrum bırakılmalarına tepki gösterildi. UEFA’nın bu konudaki kararlarının çifte standart içerdiği belirtilen açıklamada, Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahale de kınandı.

"Beşiktaş camiasının yanındayız"

Trabzonspor Kulübü açıklamasında, Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınadıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

REKLAM

"Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz. UEFA’nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz. Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz. Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur. Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."