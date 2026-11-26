Trabzon'daki heyelan bir evin temelinde hasara neden oldu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen heyelanda bir evin temelinde hasar oluştu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen heyelanda bir evin temelinde hasar oluştu.
Çukurçayır Mahallesi Sofrakaya mevkisindeki iki katlı evin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları evin duvarını yıkarak temelde boşluklar oluşturdu.
Heyelan sırasında park halindeki bir araç ise yamaçtan yuvarlandı.
Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından iş makineleriyle bölgede temizleme çalışması başlatıldı.
Ekiplerin olay yerinde hasar tespit çalışması yapacakları öğrenildi.
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