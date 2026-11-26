Trabzon'da bu yıl 15-20 Aralık tarihlerinde ikincisi düzenlenecek Altın Taka Film Festivali'nin jürisi belli oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, festivalde ulusal belgesel filmi, ulusal kısa film, en iyi belgesel, en iyi kurmaca, en iyi deneysel, en iyi canlandırma ve en iyi yapay zeka kategorilerinde 56 filmin yer alacağı belirtildi.

Değerlendirmeyi yapacak jüride Saadet Işıl Aksoy, İlhan Şen, Görkem Yeltan, Amir Etminan, Ebru Güzel ve Gökhan Atılmış'ın olacağı ifade edildi.

Açıklamada, 589 başvuru arasından finalistlerin de belirlendiğine işaret edilerek, "Ulusal Belgesel Yarışması ön jürisinde Doç. Dr. Gülenay Pınarbaşı, Doç. Dr. Hakan Aşkan ve Pınar Okan görev aldı. Ulusal Kısa Film Yarışması'nın tüm kategorilerinde Canset Özge Can, akademisyen Hasan Basri Özdemir ve Dr. Öğretim Üyesi Murat Birol değerlendirme yaptı. Senaryo Yarışması ön jürisi ise Abdullah Korkut, Elçin Elgin ve Muzaffer Musab Yılmaz'dan oluştu." ifadeleri kullanıldı.