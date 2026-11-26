Şalpazarı–Beşikdüzü karayolunun 7'nci kilometresinde meydana gelen heyelanın görüntüleri ortaya çıktı. Yamaçtan kopan toprak kütlesinin kaydığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; toprak parçasının kaydığı ve ardından toz bulutunun oluştuğu anlar yer aldı.

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