UEFA Konferans Ligi: CSKA Sofya: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Konferans Lig 4. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda CSKA Sofya ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğüyle sona erdi.
UEFA Konferans Lig 4. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda CSKA Sofya ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada Saviolo'nun ceza sahasına gönderdiği pasta kaleci Lapoukhov karşı karşıya kalan Onuachu'nun vuruşunda Lapoukhov, gole izin vermedi.
32. dakikada Stefano Sensi'nin sol kanattan kale sahasına gönderdiği ortada kaleci Onana, topu uzaklaştırmak istedi. Onana'nın müdahalesinde top önce Cenk Özkaçar'a, ardından Cabral'a çarparak ağlarla buluştu. 10
Stat: Balgarska Armia
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Hicham Zakrani
CSKA Sofya: Lapoukhov, Ouorou, Dinis Almeida, Rodriguez, Gbamin, Bruno Jordao, Ngome, Stefano Sensi, Angelo Martino, Godoy, Joel Zwarts
Yedekler: Evtimov, Daniel Nikolov, David Lima, Teodor Ivanov, Yordanov, Panayotov, Vasil Kaymakanov, Catalin Mihai Itu, Isaac Solet, James Eyenga, Mohamed Brahimi, Ioannis Pittas
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Mendy, Boouchoari, Saviolo, Mohamed Salah, Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım. Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Mustafa Kuzey Akçay, Fabinho, Ozan Tufan, Yiğithan Çubukçu, Oğuzhan Ertem
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol: Cabral (dk. 32 k.k.) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Ouorou (CSKA Sofya), Saviolo (Trabzonspor)
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