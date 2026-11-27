Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin 4’üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı CSKA Sofya’yı 2-1 mağlup etti. 32’nci dakikada Cabral'ın kendi kalesine attığı golle geriye düşen bordo-mavililer, ikinci yarıda 69’uncu dakikada Salah'ın kaydettiği golle eşitliği yakaladı. 90+3’üncü dakikada Saviolo'nun attığı golle maçı Trabzonspor geriden gelerek 2-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un puanı 9'a yükseldi.

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