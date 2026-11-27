Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon Şubesinden bir grup, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan mücadelede yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Ortahisar ilçesindeki Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen grup, Filistin'e destek sloganları attı.

TÜGVA İl Temsilcisi Hakan Özgören, yaptığı açıklamada, Filistin'e destek amacıyla bayrak açan taraftarlara yönelik Gürcistan polisinin gerçekleştirdiği orantısız müdahaleyi şiddetle kınadıklarını söyledi.

Filistin halkının haklı mücadelesine destek olmak, zulme karşı ses yükseltmek ve insanlığın ortak vicdanını temsil etmenin suç olmadığını vurgulayan Özgören, "Vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen bu kabul edilemez müdahale, temel insan haklarına ve ifade özgürlüğüne açıkça aykırıdır. Komşuluk ve dostluk hukukuyla bağdaşmayan bu tutum karşısında Gürcistan makamlarını derhal açıklama yapmaya, sorumlular hakkında gerekli işlemleri başlatmaya ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Özgören, Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerini ileterek, zulme sessiz kalmayacaklarını kaydetti.