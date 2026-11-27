UEFA Konferans Ligi: CSKA Sofya: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Trabzonspor, Bulgaristan deplasmanında CSKA Sofya'yı 21 mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Trabzonspor, Bulgaristan deplasmanında CSKA Sofya'yı 21 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Gbamin’in ortasında penaltı noktasında Zwarts’ın vuruşunu kaleci Onana iki hamlede kontrol etti.
55. dakikada Ngome’nin sağ taraftan ortasında Godoy’un gelişine vuruşunda top kaleci Onana’da kaldı.
69. dakikada Mendy’in savunma arkasına gönderdiği topla kaleci ile karşı karşıya kalan Mohamed Salah, meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 11
90+3. dakikada Mohamed Salah’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Saviolo’nun vuruşunda savunmaya çarpan top filelere gitti. 21
Stat: Balgarska Armia
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Hicham Zakrani
CSKA Sofya: Lapoukhov, Ouorou (Ivanov dk. 90), Dinis Almeida, Rodriguez, Gbamin, Bruno Jordao, Ngome (James Eyenga dk. 78), Stefano Sensi (Solet dk. 90+2), Angelo Martino, Godoy, Joel Zwarts (Pittas dk. 78)
Yedekler: Evtimov, Daniel Nikolov, David Lima, Yordanov, Panayotov, Vasil Kaymakanov, Catalin Mihai Itu, Mohamed Brahimi
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal (Fabinho dk. 70), Mendy (Ozan Tufan dk. 70) Boouchoari (Mustafa Eskihellaç dk. 70), Saviolo (Samet Akaydin dk. 90+3), Mohamed Salah, Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım. Onuralp Çevikkan, Mustafa Kuzey Akçay, Yiğithan Çubukçu, Oğuzhan Ertem
Teknik Direktör: Thomas Reis
Goller: Cabral (dk. 33 k.k.), Mohamed Salah (dk. 69), Saviolo (dk. 90+3) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Ouorou, Bruno Jordao, Steona Sensi (CSKA Sofya), Saviolo, Fabinho, Ozan Tufan (Trabzonspor)
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