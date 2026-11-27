TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda CSKA Sofya'yı 2-1 mağlup ederken teknik direktör Thomas Reis, kulüp tarihine geçti. Alman teknik adam, 1991-92 sezonunda görev yapan Urbain Braems'in ardından Trabzonspor tarihinde Avrupa kupalarında çıktığı ilk iki deplasman maçını kazanan ikinci teknik direktör oldu.

UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk olan Trabzonspor, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmayı Mohamed Salah ve Nicolas Saviolo'nun golleriyle 2-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, rakibinden daha az şut çekmesine rağmen şut isabeti, gol beklentisi ve pas isabet oranında rakibinin önüne geçti.

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REİS, 35 YIL SONRA BRAEMS'İN BAŞARISINI TEKRARLADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, CSKA Sofya galibiyetiyle bordo-mavili kulübün Avrupa kupaları tarihine adını yazdırdı. Alman teknik adam yönetiminde Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'yı ise 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa'daki son iki deplasmanından galibiyetle döndü. Reis, 1991-92 sezonunda Urbain Braems'in ardından bordo-mavili takımın başında Avrupa kupalarında çıktığı ilk iki deplasman maçını kazanan ikinci teknik direktör oldu.

10 ŞUTTA 6 İSABET

Trabzonspor, CSKA Sofya karşısında 10 şut girişiminin 6'sında kaleyi bulurken Bulgaristan temsilcisi 17 şutunun yalnızca 4'ünde isabet sağladı. Bordo-mavili ekip yüzde 60 şut isabet oranına ulaşırken rakibi yüzde 23,5'te kaldı. Trabzonspor, 2,04 gol beklentisi ürettiği karşılaşmada 2 gol bulurken CSKA Sofya 1,24 gol beklentisiyle 1 gol kaydetti.

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PAS İSABETİNDE RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI

Karşılaşmada her iki takım da yüzde 50 topla oynama oranına ulaşırken Trabzonspor, 386 pas girişiminin 313'ünde başarılı oldu. CSKA Sofya ise 382 pasın 295'inde isabet sağladı. Bordo-mavililer yüzde 81,1 pas isabet oranıyla oynarken rakibi yüzde 77,2'de kaldı.

SAVUNMADA 26 UZAKLAŞTIRMA

Trabzonspor, CSKA Sofya karşısında savunmada 26 kez topu uzaklaştırırken ev sahibi ekip bu alanda 13'te kaldı. Bordo-mavili ekipte Melih Kabasakal 3, Chibuike Nwaiwu ve Batista Mendy ise 2'şer pas arası yaptı. Nwaiwu ayrıca 11 sahipsiz top kazanarak bu alanda karşılaşmanın en başarılı iki oyuncusundan biri oldu.

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SALAH'TAN AVRUPA'DA 4 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, CSKA Sofya karşısında attığı golle Avrupa'daki etkili performansını sürdürdü. Bu sezon bordo-mavili formayla UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 5 gole doğrudan katkı sağlayan Salah, KuPS Kuopio, Hearts ve CSKA Sofya maçlarında skora katkıda bulundu.

SAVIOLO GALİBİYETİ GETİRDİ

Trabzonspor'a Sofya deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydeden Nicolas Saviolo, karşılaşmada 2 şutunun tamamında kaleyi buldu. Bordo-mavili ekipte Batista Mendy de 2 kilit pas ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı.

ONUACHU HAVA TOPLARINDA ZİRVEDE

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Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, CSKA Sofya karşısında 9 hava topu mücadelesinin 6'sını kazanarak bu alanda karşılaşmanın en başarılı oyuncusu oldu. Onuachu, 3 şut girişiminin 2'sinde kaleyi bularak bordo-mavili ekibin en fazla şut çeken oyuncusu oldu.

4 İSABETLİ ORTANIN TAMAMI PİNA'DAN

Trabzonspor'da Wagner Pina, CSKA Sofya karşısında 6 orta girişiminin 4'ünde isabet sağlayarak karşılaşmanın bu alandaki en başarılı oyuncusu oldu. Bordo-mavili ekibin maç boyunca yaptığı 4 isabetli ortanın tamamına imza atan Pina, 2 başarılı çalımla da hücumda etkili oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, bordo-mavililerin deplasmanda CSKA Sofya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyeti manşetlerine şu başlıklarla taşıdı:

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Taka: Sofya’da fırtına koptu

Kuzey Ekspres: Fırtına’dan dev adım

Sonnokta: Fırtına esti Sofya sustu

Günebakış: Trabzon bitti demeden bitmez

(FOTOĞRAFLI)