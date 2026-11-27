Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Tonya ilçesinde hayvancılıkla uğraşan üreticilere yüzde 90 hibe desteğiyle 20 adet Jersey ırkı gebe düve dağıtıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde tarım ve hayvancılığı geliştirmek, üreticilerin ekonomik gücünü artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Tonya ilçesindeki üreticilere, toplam maliyeti 4 milyon 600 bin TL olan 20 adet Jersey ırkı gebe düve, yüzde 90 hibe desteğiyle dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in katılımıyla gerçekleştirilen programda Tonya Kaymakamı Ramazan Kıyak, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Tarım İl Müdür Yardımcısı Okan Aksu, muhtarlar, çok sayıda üretici ve vatandaşlar yer aldı. Üretimin ülkelerin ekonomik gücü ve bağımsızlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Genç, "Artık öyle bir dönemdeyiz ki ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Elbette tüketeceğiz ancak tükettiğimizden çok daha fazlasını üretmek zorundayız. Bunun Türkçe meali, kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmektir. Savunma sanayiinde nasıl önemli bir bağımsızlık elde etmiş, kendi savunma sistemlerimizi ve insansız hava araçlarımızı üretebilen bir ülke konumuna gelmişsek, tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda gıda ve gıda güvenliği konusunda da başka ülkelere muhtaç olmamalıyız... Yaklaşık bir ay önce Maçka ilçemizde 36 yetiştiricimize 180 koyun hibe ettik. Bugün ise tereyağıyla özdeşleşmiş, süt üretimi ve hayvancılık kültürüyle öne çıkan Tonya'mızda 20 adet Jersey ırkı gebe düveyi üreticilerimizle buluşturuyoruz. Bu desteğin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

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Tonya tereyağının, önemli marka olduğunu belirten Başkan Genç, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

"Nitekim Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde dünya liderlerinin ağırlandığı sofralarda Tonya tereyağının yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Tonya'mızı bu özelliğiyle daha fazla öne çıkarmak, süt sığırcılığını ve süt üretimini artırmak amacıyla verdiğimiz destekleri son derece önemli buluyoruz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak farklı büyükşehirlerdeki satış noktalarımızda Tonya tereyağını kullanıyor, bu değerimizin tanıtımına ve tüketiminin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Bundan sonra da Tonya tereyağını ve yerel üretimimizi teşvik etmeye devam edeceğiz. Üreticilerimizle el ele vererek sahip olduğumuz potansiyeli daha da büyütmek istiyoruz. Bu yıl 20 adet gebe düve desteği sağlıyoruz. Geçtiğimiz hafta belediyemizin bütçesini onayladık ve gelecek yıl da benzer destekleri sürdürebilmek amacıyla ödenek ayırdık. Üreticilerimize daha fazla katkı sunacağız. İnanıyorum ki bu desteklerle Tonya'mızın süt üretimi ve hayvancılık alanındaki potansiyeli daha da gelişecek. Üreticimiz kazanacak, ilçemiz kazanacak, şehrimizin ekonomisi güçlenecek."