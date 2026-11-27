Trabzon'da yapımı büyük ölçüde tamamlanan 900 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nde hasta kabulü öncesi son hazırlıklar sürüyor. AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ve Trabzon Valisi Tahir Şahin hastanede incelemelerde bulunurken, 30 Kasım'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümlerinde poliklinik hizmetinin başlaması planlanıyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yaklaşık 5 bin fore kazık üzerine inşa edilen Trabzon Şehir Hastanesi'nde açılış öncesi çalışmalar yoğunlaştı. Hastanenin iç donanımı ve tıbbi cihazların yerleştirilmesi sürerken, çevre düzenlemesi çalışmalarında da son aşamaya gelindi.

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900 yatak kapasitesiyle hizmet vermesi planlanan hastanede 300 poliklinik ve 33 ameliyathane bulunacak. Hastanenin devreye alınmasıyla Trabzon'daki yoğun bakım kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

30 Kasım'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümlerinde poliklinik hizmetiyle ilk hasta kabulünün başlaması planlanan hastanenin tüm birimleriyle tam teşekküllü hizmete geçişinin ise 2027 yılının ŞubatMart aylarını bulabileceği öğrenildi.

"Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları poliklinik hizmetleri ile işe başlıyoruz"

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ve Trabzon Valisi Tahir Şahin, hastanede gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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30 Kasım itibariyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'nde poliklinik hizmeti verilmeye başlanacağını belirten Karaismailoğlu, "Sağlık Bakanlığımız koordinesinde hummalı bir çalışma var. Son günlere yaklaştıkça iyice heyecanlanıyoruz. Bütün kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde çalıştık. Karayolları, DSİ, Büyükşehir Belediyemiz, doğalgaz, elektrik ve iletişim hatları ile ilgili bütün çalışmalarımızı tamamladık. Bunlarla ilgili hiçbir eksiğimiz yok. Bu devasa sağlık kampüsünün önemli bir kısmını parça parça açma konusunda planlamalar yaptık. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın başkanlığında İl Müdürlüğümüzün koordinesinde inşallah 30 Kasım itibariyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'ne poliklinik hizmetleri verilmek üzere başlangıç yapacağız. Bin yataklı devasa bir sağlık tesisinin tam teşekküllü hale gelmesi biraz vakit alacak. O yüzden ilk olarak Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları poliklinik hizmetleri ile işe başlıyoruz. Bundan sonra bir program dahilinde peyder peyder amacımız ŞubatMart başına kadar bu işlerin tamamen bitirilip hastanemizin tam teşekküllü olarak hizmete verilebilmesi için takiplerimiz ve yoğun çabalarımız devam edecek. İnşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

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Morfoloji Bölümü müjdesi

Trabzon Şehir Hastanesi'nde morfoloji bölümünün binası için 2027 yılı yatırım programı açıklandıktan sonra sürecin başlayacağını dile getirerek, "Hastanemizle birlikte morfoloji bölümü de hep gündemimizde olan bir konuydu. Geçen hafta Ankara'da yaptığımız toplantılarda yatırım programına alınması konusunda görüşmelerimizi tamamladık. İnşallah morfoloji binamızı 2027 yılı yatırım programı açıklandığı anda onun süreci bir taraftan başlayacak. Bir taraftan da otopark alanlarının genişletilmesi hem de şehir hastanemizin ihtiyacı olan camimizin yerinin tespitlerini yaptık. İnşallah hafta sonu bütün eksikler tamamlanacak. Pazartesi itibariyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü polikliniklerinde hizmet vermeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.