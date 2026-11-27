Trabzon'da il genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonucunda 24 Kasım günü Beşikdüzü ilçesinin Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan BeşikdüzüŞalpazarı karayolu ile ilgili Trabzon Valiliği yeni güzergah bilgisi paylaştı.

Yapılan açıklamada, bölgede 2016 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle risk altındaki 4 konutun tahliye edilmesi sayesinde son yaşanan heyelan olayında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği de hatırlatıldı.

Heyelan sonrasında Ağasar Deresi'nin akışını engelleyen toprak ve kayaların DSİ ve Karayolları ekiplerince kaldırılması için çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada "Yapılan teknik incelemelerde köprünün taşıyıcı ayağının hasar gördüğü ve mevcut haliyle güvenli ulaşımın sağlanamayacağı belirlenmiştir. Bölgede zemin güvenliğinin sağlanması ve risklerin giderilmesine yönelik çalışmalar DSİ, Karayolları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerince koordineli bir şekilde sürdürülmektedir. Bölgenin coğrafi koşulları ve zemin yapısı dikkate alınarak, yeni köprünün yapımı tamamlanıncaya kadar mevcut güzergâhtan ulaşımın sağlanamayacağı değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda köprünün yeniden yapımına ilişkin etüt ve proje çalışmalarına başlanmış olup, söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün yapımı en kısa sürede gerçekleştirilecektir" denildi.

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Köprü yapımı tamamlanıncaya kadar Şalpazarı ilçesine ulaşımın alternatif güzergâhlar üzerinden sağlanacağı ifade edilerek 1. Güzergâh: Korkuthan Mahallesi Kalegüney mevkii Şalpazarı. 2. Güzergâh: Beşikdüzü Çıtlaklı Akçiriş Çardaklı Şalpazarı. Alternatif güzergâhlarda trafik akışının güvenli ve düzenli şekilde sağlanması amacıyla trafik ekiplerimizce gerekli tedbirler alınmış olup sürücülere yönelik yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından belirtilen alternatif güzergâhları kullanmaları, trafik ekiplerinin yönlendirmelerine ve yol üzerindeki trafik işaret ve levhalarına uymaları önemle rica olunur" uyarısında bulunuldu.

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Öte yandan Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ve ilgili birim müdürleri ile bölgede incelemelerde bulundu.