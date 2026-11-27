Trabzon'da, "Herkes okusun diye" sloganıyla bu yıl üçüncü kez kitap günleri düzenlendi.

Vali Tahir Şahin, Yenimahalle Fuar Alanı'nda organize edilen programda, vatandaşları kitap ve yazarlarla buluşturan etkinlikte emeği geçenleri kutladı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise dijitalleşmenin ve yapay zekanın yoğun kullanıldığı bir dönemin yaşandığını belirterek, "Ama şunu unutmayın her şey uçar gider, kalıcı olan kitaptır, okumaktır. O yüzden okumaya ve kitaba çok ihtiyacımız var. Hiçbir zaman başımızın ucundan kitapları eksik etmeyelim. Bizi geliştirecek, büyütecek, vizyon verecek olan okumaktır." dedi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de kitap günlerini geleneksel hale getirdiklerini ifade etti.

Genç, bir kitabın çocuğun hayatını, bakış açısını ve ufkunu değiştirebileceğine işaret ederek, "72 yayınevimiz, 104 misafir yazarımız burada. Şehrimizin yazarlarıyla beraber 168 yazarımızı vatandaşlarımızla, öğrencilerimizle buluşturacağız. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ile AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun konuşmalarının ardından Vali Şahin ve beraberindekiler kurdele keserek Trabzon 3. Kitap Günleri'nin açılışını yaptı.

Stantları ziyaret eden protokol üyeleri, ilgililerden bilgi aldı.

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Büyükşehir Belediyesince Trabzon Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akoluk Kitabevi işbirliğinde düzenlenen Trabzon 3. Kitap Günleri, 6 Aralık'a kadar devam edecek.