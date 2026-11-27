Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından salonda kuvvet çalışması yaptı.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, bordo-mavili takımın UEFA Konferans Ligi dördüncü haftasında CSKA Sofya ile yaptığı maçta forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.