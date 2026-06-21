Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak için denize giren baba da boğulma tehlikesi geçirdi

        Akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak için denize giren baba da boğulma tehlikesi geçirdi

        Trabzon'un Arsin ilçesinde, akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak için denize giren baba da boğulma tehlikesi geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak için denize giren baba da boğulma tehlikesi geçirdi

        Trabzon'un Arsin ilçesinde, akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak için denize giren baba da boğulma tehlikesi geçirdi.

        Alınan bilgiye göre, ailesiyle ilçe sahiline giden 14 yaşındaki Y.E.K. serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra akıntıya kapıldı.

        Oğlunun akıntıya kapıldığını gören baba F.K. (45) de kurtarmak için girdiği denizde sürüklenmeye başladı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sudan çıkarılan baba ve oğlu, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldıkları Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Durumları ağır olan baba ve oğlunun yoğun bakım ünitesindeki tedavileri sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film

        Benzer Haberler

        Trabzon'da çöken istinat duvarı 2 daireye zarar verdi
        Trabzon'da çöken istinat duvarı 2 daireye zarar verdi
        Trabzonspor'un genç yıldızı Oulai Dünya, Kupası'nda göz kamaştırdı
        Trabzonspor'un genç yıldızı Oulai Dünya, Kupası'nda göz kamaştırdı
        Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis yetişti
        Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis yetişti
        Trabzon'da Kaşüstü Halk Plajı Projesi'nin ihale hazırlıkları tamamlandı
        Trabzon'da Kaşüstü Halk Plajı Projesi'nin ihale hazırlıkları tamamlandı
        Trabzon'da baba ile oğlu boğulmaktan son anda kurtarıldı
        Trabzon'da baba ile oğlu boğulmaktan son anda kurtarıldı
        Trabzon'da öğrenciler polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaşt...
        Trabzon'da öğrenciler polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaşt...