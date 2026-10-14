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        Basketbol Şampiyonlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Basketbol Şampiyonlar Ligi

        Salon: Hayri Gür

        Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Antonio Conde (İspanya), Georgios Poursanidis (Yunanistan)

        Trabzonspor: Keene 4, Yiğit Arslan 13, Yeboah 22, Tillman 10, Manek 4, Canaan 17, Caupain Jr. 15, Hamm 8, Ege Arar 2, Yiğit Mestoğlu 5, Rıdvan Öncel

        Sabah: Harry Ertel 3, Manning Jr 13, Bruinsma 7, Perkins 25, Fidler 17, Blakes 14, Agee 4, Poladkhanli, Kamran Mammadov

        1. Periyot: 35-12

        Devre: 55-42

        3. Periyot: 76-52

        TRABZON

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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