Basketbol Şampiyonlar Ligi
Giriş: 14.10.2026 - 18:39 Güncelleme:
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Antonio Conde (İspanya), Georgios Poursanidis (Yunanistan)
Trabzonspor: Keene 4, Yiğit Arslan 13, Yeboah 22, Tillman 10, Manek 4, Canaan 17, Caupain Jr. 15, Hamm 8, Ege Arar 2, Yiğit Mestoğlu 5, Rıdvan Öncel
Sabah: Harry Ertel 3, Manning Jr 13, Bruinsma 7, Perkins 25, Fidler 17, Blakes 14, Agee 4, Poladkhanli, Kamran Mammadov
1. Periyot: 35-12
Devre: 55-42
3. Periyot: 76-52
TRABZON
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