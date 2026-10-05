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        Doğu Karadeniz'den yapılan ihracat 1 milyar 290 milyon doları aştı

        Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak, 1 milyar 290 milyon 669 bin 45 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Doğu Karadeniz'den yapılan ihracat 1 milyar 290 milyon doları aştı

        Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak, 1 milyar 290 milyon 669 bin 45 dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın 9 aylık döneminde Trabzon'dan 980 milyon 872 bin, Rize'den 145 milyon 867 bin, Gümüşhane'den 97 milyon 902 bin, Artvin'den ise 66 milyon 27 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

        İskender, ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon'da yüzde 18, Gümüşhane'de yüzde 44, Artvin'de yüzde 27 artış, Rize'de ise yüzde 5 düşüş yaşandığını kaydetti.

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        Ocak-eylül döneminde en fazla ihracat yapılan ürünlerin başında 613 milyon 315 bin dolarla fındığın geldiğini vurgulayan İskender, bunu 185 milyon 655 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 178 milyon 763 bin dolarla maden ve metaller, 99 milyon 833 bin dolarla da yaş meyve ve sebzenin takip ettiğini aktardı.

        Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 128 ülkeye satış yapıldığını ifade eden İskender, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin ise İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Çin olduğunu belirtti.

        İskender, bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 2, Rusya'ya yüzde 16, Gürcistan'a yüzde 15, Almanya'ya yüzde 56 ve Çin'e yapılan ihracatta ise yüzde 71 artış yaşandığına değinerek, "Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak El Salvador, Sudan, Maldiv Adaları, Andorra, Fransız Guyanası, Burundi, Türkmenistan, Gambiya, Zimbabve, Gabon, Honduras ve Hong Kong olmak üzere 12 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

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