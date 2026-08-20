Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu
Giriş: 20.08.2026 - 20:50 Güncelleme:
Stat:PaparaPark
Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj (Hırvatistan)
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Bouchouari, Saviolo, Salah, Umut Nayir, Onuachu
Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Gomez, Raemaekers, Cadu, Corbu, Rommens, O'Dowda, Yusuf, Zachariassen, Joseph
Gol: Dk. 17 Zachariassen (Ferencvaros)
Sarı kartlar: Dk. 29 Yusuf, Dk. 43 Zachariassen (Ferencvaros)
TRABZON
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