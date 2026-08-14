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        GÜNCELLEME - Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Fenerbahçe Futbol A Takımı'na 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 20:05 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Fenerbahçe Futbol A Takımı'na 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, daha sonra Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

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        Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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