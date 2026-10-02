Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Ortahisar Belediyespor'u 42-24 yendi.
Giriş: 02.10.2026 - 13:49 Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Ortahisar Belediyespor'u 42-24 yendi.
Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Göztepe 22-15 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında üstünlüğü koruyan Göztepe, Ortahisar Belediyespor'u 42-24 mağlup etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ