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        Trabzonspor-Drogheda United maçının ardından

        Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Drogheda United ile yaptıkları dostluk maçında çok fazla genç oyuncuları oynatma fırsatı bulduklarını ve bunun da kendileri için önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 21:46 Güncelleme:
        Trabzonspor-Drogheda United maçının ardından

        Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Drogheda United ile yaptıkları dostluk maçında çok fazla genç oyuncuları oynatma fırsatı bulduklarını ve bunun da kendileri için önemli olduğunu söyledi.

        Reis, 1-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim adımıza önemli bir maç olduğundan bahsedebilirim. Çünkü çok fazla genç oyuncumuzu oynatma fırsatı bulduk. Onları görebilme fırsatı bulduk. Uzun zamandır oynamayan arkadaşlarımız da süre alma fırsatı buldular. Onlar da iyi mücadele ettiler. Maçı kaybettik ama maçtan daha önemlisi bizim adımıza o arkadaşlarımıza süre verebilmek, onları görebilmekti diye düşünüyorum." dedi.

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        Bordo mavili takımın teknik adamı, Batista Mendy ile Benjamin Bouchouari’nin performansına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

        "Onların süre alması önemliydi bu maçta. Daha önceki hocalarımızın ve kulübümüzün kararıydı listede olmamaları. Kendilerini Konferans Ligi’nde ve Türkiye Kupası'nda kullanabiliyoruz. Antrenmanlarda iyi performans gösterdiler, iyi bir durumdalar aslında. İyi bir mentalite örneği de gösterdiler bugün yaptıklarıyla. Sadece antrenmanda olabilmek, maç oynamamak çok iyi bir durum değil. Ama buradan çıkabilmeleri lazım. Aslında iyi durumdalar, iyi gidiyorlar. Konferans Ligi’nde onlara fırsat verme şansı da bulacağız. Onların da oynamaları için yine önemli fırsatlardan bir tanesi olacak diye düşünüyorum."

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        - Dhorty: "Sıcak karşılama için teşekkür ederim"

        Drogheda United Teknik Direktörü Kevin Doherty ise kendilerine gösterilen ilgiye ilişkin, "Bu çok sıcak karşılama, bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve saygı için herkese teşekkür etmek istiyorum. Buraya varışımızdan maç sonuçlanana kadar göstermiş olduğunuz sıcak karşılama için çok memnun olduğumuzu takımım adına iletmek istiyorum." dedi.

        Karşılaşmayla ilgili düşüncelerini açkılayan Doherty, "Çok mükemmel bir tecrübe olduğunu söyleyebilirim, oyuncularım adına, kendim adına ve kulübümüz adına. İki takım arasında geçen bu dostluk maçı için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese de tekrar teşekkür ediyorum. Maçın değerlendirmesine gelecek olursak, milli takım arasında her iki takımın da ihtiyaç duyduğu, yedek oyuncularına da süre verilip oynatma fırsatı bulduğu bir maç olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir atmosferde güzel bir maç olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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