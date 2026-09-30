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        Drogheda United Kulübü heyeti, TTSO'yu ziyaret etti

        Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada dostluk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak İrlanda'nın Drogheda United Kulübü heyeti, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 18:49 Güncelleme:
        Drogheda United Kulübü heyeti, TTSO'yu ziyaret etti

        Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada dostluk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak İrlanda'nın Drogheda United Kulübü heyeti, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Drogheda United Kulübü Başkanı Conor Hoey, Drogheda ve Bölgesi Ticaret Odası İcra Kurulu Başkanı Hubert Murphy ile iş insanlarından oluşan heyet, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Selçuk İskender ile bir araya geldi.

        Hoey, burada yaptığı açıklamada, "Osmanlı İmparatorluğunca 1847'de yaşanan büyük kıtlık döneminde 8 gemi erzak yollanarak halkımıza unutamayacağımız bir yardım yapıldı. Bunun anısına formamızda ay-yıldız taşıyoruz." ifadesini kullandı.

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        Trabzonspor ile 2010 yılından beri kardeş takım olduklarını belirten Hoey, sporla başlayan dostluğu ticaretle devam ettirmek istediklerini aktardı.

        Hoey, kulübün formalarına Trabzon'dan büyük talep olduğunu dile getirerek, "Hem formamızda taşıdığımız ay-yıldız hem de bordo-mavi renklerimiz büyük talep almamıza neden oluyor. İrlanda'dan kargo ücreti çok fazla olduğu için Trabzon'da bir satış noktası oluşturmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Erkut Çelebi ise sporun birleştiriciliğinin örneklerinden birini yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "İrlanda, süt ürünleri ve hayvancılıkta ileri bir seviyede. Trabzon'da da coğrafi işaretli süt ürünlerimiz, dünyaca ünlü tereyağımız var. Hatta dün yayımlanan bir araştırmada, dünyanın en iyi süt ürünleri sıralamasında İrlanda tereyağı birinci, Trabzon tereyağı da ikinci sırada çıktı. Trabzon'da süt üretiminin ön planda olacağı bir tarım organize sanayi bölgesi kurma çalışmalarımız var. Bu konuda İrlanda'nın tecrübesinden de faydalanabiliriz."

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        Drogheda United Yönetim Kurulu Üyesi ve süt üreticisi Andrew Purcell de İrlanda ve Trabzon tereyağlarının dünyanın en iyi iki süt ürünü seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu sabah Trabzon tereyağını tatma şansı buldum. Tüm dünyayı gezen ve tereyağlarını tadan biri olarak şunu söyleyebilirim ki gerçek altın sarısı renginde tereyağını burada gördüm. Sizlerle her türlü işbirliğine açığız." ifadesini kullandı.

        Hoey, takım oyuncularının imzaladığı Drogheda United formasını Çelebi'ye hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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