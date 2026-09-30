Trabzon'daki "Gri Alanlar" toplantısında cerrahlar üretimle buluştu

Trabzon'da, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneğince (UVECD) düzenlenen "Damar Cerrahisi'nde Gri Alanlar" toplantısında uzman cerrahlar bir araya geldi.

Doğsan Üretim Tesisinde organize edilen toplantıya, 100'e yakın kalp ve damar cerrahı katıldı.

Yıl içinde farklı şehirlerde düzenlenen toplantıların Trabzon ayağında, aort, arter, diyaliz erişimi ve venöz hastalıklar gibi başlıklarda klinik karar süreçleri ve tedavi yaklaşımları ele alındı.

Türkiye'nin ilk yerli sütür üreticisi Doğsan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, bilimsel programın yanı sıra cerrahlarla üretim ekibini aynı alanda buluşturdu.

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Toplantının ardından Doğsan Üretim Tesisini gezen cerrahlar, klinik uygulamalarda kullandıkları sütürlerin üretim ve kalite süreçlerini inceleme fırsatı buldu.

- Trabzon'da üretilen sütürler 50'den fazla ülkeye ulaşıyor

Kurulduğu 1970'ten bugüne sütür alanında Türkiye'den dünyaya ulaşan Doğsan, 56 yıllık deneyimiyle sütür ve tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösteriyor.

Tamamı yerli sermayeyle 17'nin üzerinde ürün grubunda yaklaşık 3 bin ürün koduna sahip Doğsan, 15 milyonun üzerindeki yıllık üretim kapasitesiyle 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Avrupa Birliği'nin tıbbi cihazlara ilişkin MDR düzenlemesi kapsamında 11 ürününü belgelendirmeye hak kazanan Doğsan, farklı cerrahi branşların ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirirken, cerrahların taleplerine özel kodlarda sütür üretebiliyor. Ayrıca yılda 70 civarında cerrahi kursa sponsor olarak yaklaşık 5 bin cerrahi asistan ve uzmana ulaşıyor.

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Farklı cerrahi derneklerle damar anastomozu, kalp kapağı onarımı, mikrocerrahi ve temel dikiş teknikleri gibi konularda eğitimlere sponsor olarak cerrahlarla bilgi ve deneyim paylaşımını sürdüren Doğsan, 2008'den bugüne devam eden işbirliği kapsamında UVECD'nin "Damar Cerrahisi'nde Gri Alanlar" toplantısına üretim tesisinde ev sahipliği yaptı.

- "Ameliyat ipliği konusunda Türkiye'nin önemli bir oyuncusuyuz"

Doğsan Genel Müdürü Kamil Saruhan, ürettikleri sütürları ameliyathanelerinde kullanan birçok cerrahı Trabzon'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Trabzon'daki üretim süreçlerinin hassas ve özenli olduğunun altını çizen Saruhan, ürünleri kullanan cerrahlarla aynı camianın iki parçası olduklarını vurguladı.

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Saruhan, cerrahların ve tıbbi sektör temsilcilerinin birbirini daha iyi anlaması açısından "Gri Alanlar" toplantılarının önem taşıdığına işaret ederek, "Birbirimizi anlamamız çok önemli. Onların ne istediğini yıllardır bilerek üretim yapıyoruz. Bizim de nasıl üretim yaptığımızı ve yeni teknolojilerimizi kendilerine gösterme fırsatımız oldu. Çok mutluyum, sağ olsunlar geldiler. Onları ağırlamaktan gurur duyduk." dedi.

Türkiye'de olmayan bir ürünü üretmek amacıyla 1970'te üretime başladıklarını ifade eden Saruhan, "O zamanlar tabii imkanlar daha kısıtlıydı. Bu kısıtlı imkanlar dahilinde katgüt üretimiyle başladık. Daha sonra çeşitli iplik üretimlerimizi sürdürerek büyük ölçüde portföyümüzü tamamladık. İnşallah ileride daha yeni ürünleri de ürün gamımıza ekleyeceğiz. Ameliyat ipliği konusunda Türkiye'nin önemli bir oyuncusuyuz." diye konuştu.

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- UVECD, cerrahları ve toplumu bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor

UVECD Başkanı Prof. Dr. Nevzat Erdil de teknolojinin yanı sıra el emeği göz nuruyla ne kadar hassasiyetle çalışıldığını gördüklerini ifade etti.

Doğsan'ın yerli üretim ve kalitesi hakkında bilgileri olduğunu ancak bunu sahada görmek amacıyla "Gri Alanlar" toplantısını Trabzon'da gerçekleştirdiklerini belirten Erdil, ​şöyle devam etti:

​​​​​​"Ürünlerin ne kadar sıfır toleransla ince ince işlendiğini gördük ve bu da bizi gururlandırıyor. Bir ürünü kullanırken taleplerimizi Doğsan'a çok rahat iletip ürün geliştirme açısından birlikte çalışma fırsatını bulabiliyoruz. Bu da yerli üretimin en büyük avantaj olduğunu bize gösteriyor."

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UVECD olarak hem cerrahları hem de toplumu bilgilendirme faaliyetleri hem de 2 yılda bir büyük kongre yaptıklarını anlatan Erdil, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de belli bölgelerde meslektaşlarla bir araya gelerek bilimsel anlamda tartışmalarla, deneyimlerimizi genç meslektaşlarımıza sunma ortamı buluyoruz. Sosyal olarak da diyalogların arttığı ortamlar oluşuyor ve çoğu zaman bunlara eğitimler, kurslar ekleyerek bilgi ve beceriyi aktarmış oluyoruz."

- "Cerrahların hayat kurtarabilmeleri için gerekli olan en kritik ürünü üretiyoruz"

Doğsan Genel Müdür Yardımcısı Çağan Karal ise üretime çok hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Hocalarımız bilgi, birikim ve emekleriyle çok cesur işler yapıyorlar. Bizi hayata bağlıyorlar. O yüzden ürettiğimiz bir ürünün hastayı nasıl hayata bağladığını cerrahlarla birlikte paylaşmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

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Karal, kuruldukları 1970'ten itibaren ameliyat ipliği ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm cerrahi branşlara yönelik, emilebilir ve emilemeyen sütür olarak iki farklı üretim hattımız var. Özellikle kalp damar cerrahisi, organ nakli, çocuk cerrahisi, plastik cerrahi, mikrocerrahi gibi nerede bir kesi, ameliyat varsa cerrahlar bizim ürettiğimiz iplikleri güvenle kullanabiliyorlar. Cerrahların hayat kurtarabilmeleri için gerekli olan en kritik ürünü üretiyoruz. Cerrahlarımızdan gelen özel talepleri karşılıyor ve kendi tekniklerine uygun, cerrahi performanslarına fayda sağlayan ürünler geliştiriyoruz. Türkiye'de bu ürünü üretmek, Türkiye'de bir üretici olmak çok cesur bir hareket. Umarım cerrahinin vazgeçilmez ürününü üretecek daha nice yıllarımız olur."