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        Trabzonspor-Drogheda United dostluk maçına doğru

        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yarın İrlanda'nın Drogheda United takımı ile oynayacakları dostluk karşılaşmasına taraftarları davet ederek tribünlerin büyük dostluğa, kardeşliğe ve ortak bir hatıraya tanıklık etmesini istediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Trabzonspor-Drogheda United dostluk maçına doğru

        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yarın İrlanda'nın Drogheda United takımı ile oynayacakları dostluk karşılaşmasına taraftarları davet ederek tribünlerin büyük dostluğa, kardeşliğe ve ortak bir hatıraya tanıklık etmesini istediklerini bildirdi.

        Ören, yaptığı yazılı açıklamada, bazı dostlukların kökünün tarihten, vefadan ve ortak hafızadan beslendiğini, Trabzonspor ile İrlanda'nın köklü kulüplerinden Drogheda United arasındaki kardeşliğin de böylesine anlamlı ve güçlü bir geçmişe dayandığını belirtti.

        1847'de İrlanda halkının Büyük Kıtlık nedeniyle zor günler geçirdiği bir dönemde Osmanlı Devleti tarafından yapılan insani yardımın, aradan geçen uzun yıllara rağmen iki halk arasındaki dostluğun hafızasında halen yaşamaya devam ettiğini vurgulayan Ören, şunları kaydetti:

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        "Yıllar sonra bu tarihi bağ, futbolun birleştirici gücüyle yeni bir anlam kazanmış, kulübümüz ve Drogheda United arasında 2010 yılında kardeş kulüp ilişkisiyle taçlandırılmıştır. Aynı renkleri taşıyan, armalarında ortak izler bulunan iki kulübün dostluğu Trabzon ile Drogheda'yı, Türkiye ile İrlanda'yı geçmişten geleceğe uzanan bir gönül köprüsünde buluşturan anlamlı bir birlikteliktir. Şimdi bu köklü dostluğu bir kez daha yeşil sahalarda yaşatmanın heyecanını taşıyoruz. Papara Park'ta oynayacağımız dostluk karşılaşmasına bütün taraftarlarımızı davet ediyoruz. İstiyoruz ki o gün tribünlerimiz büyük dostluğa, kardeşliğe ve ortak bir hatıraya tanıklık etsin."

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        Ören, Trabzonspor taraftarlarına şöyle seslendi:

        "Trabzonspor taraftarının misafirperverliğini, vefasını ve kardeşliğe verdiği değeri bir kez daha göstererek Drogheda United camiasını şehrimizde en güzel şekilde ağırlayacağımıza inanıyoruz. Geçmişten gelen dostluğumuzu, futbolun birleştirici gücüyle geleceğe taşımak için tüm Trabzonspor sevdalılarını Papara Park'a davet ediyoruz. Bu tarihi kardeşliği hep birlikte daha da güçlendirelim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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