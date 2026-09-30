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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Trabzon'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Trabzon'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, siyasette en kalıcı eserin milletin gönlünde kurulduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, "Biz o gönül köprüsünü Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda aynı samimiyet ve kararlılıkla kurmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 13:21 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Trabzon'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, siyasette en kalıcı eserin milletin gönlünde kurulduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, "Biz o gönül köprüsünü Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda aynı samimiyet ve kararlılıkla kurmaya devam edeceğiz." dedi.

        Yerebakan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi EYOF Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, milletin nabzını, milletle temas ederek tuttuklarını söyledi.

        Programlarda teşkilat üyelerinin tecrübelerini ve bölgenin kendine has bilgisini aynı masada buluşturmaya gayret ettiklerini anlatan Yerebakan, "Trabzon'un derdini, Trabzon'da dinliyoruz. Çözümünü bütün Türkiye'nin tecrübesiyle birleştiriyoruz. Bütün illerimizdeki çerçevemiz, yaklaşımımız budur." diye konuştu.

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        Yerebakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi anlayışında uzak şehir, küçük ilçe, sesi duyulmayan vatandaş olmadığının altını çizerek, "Bu ülkenin her karışını, bu milletin her bir ferdini aynı sevgiyle kucaklar Cumhurbaşkanımız. Milletin kurduğu parti olarak, milletimizin taleplerini siyasi pusulamız kabul ediyoruz. Bu buluşmalar işte o pusulanın sahadaki karşılığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        "Terörsüz Türkiye" sürecinde Cumhur İttifakı'nın ülkenin 40 yıllık yarasını kapatmak için tarihi adımlar attığına işaret eden Yerebakan, "Cerrah olarak ifade etmek isterim ki bedende yara bir anda açılır. O yarayı eğer bir cerrah kapatacaksa, iyileştirecekse bunun için sabır gerekir, kararlılık, tecrübe ve aynı zamanda sarsılmayan bir el gerekir. Bu süreçte o el Sayın Cumhurbaşkanımızın elidir." dedi.

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        Yerebakan, ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler toplantılarında liderlerin dünya meselelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için sıraya girdiklerini, toplantılarda Türkiye rüzgarı estiğini vurguladı.

        Türkiye'nin ikinci yüzyılının nasıl yazılacağı sorusunun cevabının milletin kapısında, sofrasında, gözlerinde bulunacağını belirten Yerebakan, şunları kaydetti:

        "Bugün Trabzon'da, yarın başka bir ilimizde o cevapları bizler milletimizle birlikte arıyoruz. Milletin içinden gelenler olarak böyle yapıyoruz. Unutmayalım ki 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz yüzyılı bugünün çocukları, gençleri taşıyacak. Onlara güvenli olduğu kadar, umut dolu bir ülke de bırakmak zorundayız. Unutmayalım ki siyasette en kalıcı eser, milletin gönlünde kurulan eserdir. Biz o gönül köprüsünü Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda aynı samimiyet ve kararlılıkla kurmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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