Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir'den kaleci Onuralp Çevikkan açıklaması:

Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan'ın sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, kaleci Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Kalecimiz Onuralp Çevikkan'ın antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerini kullandı.