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        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

        Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Papara Park'ta İrlanda temsilcisi Drogheda United ile hazırlık maçı yapacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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