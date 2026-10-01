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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Trabzon'da "4. Avrupa Sinema Günleri"ne katıldı

        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, "Avrupa açısından Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş, uzaklarda yaşanan bir çatışma değildir. Bu savaş egemenlik, toprak bütünlüğü ve her ülkenin kendi geleceğini seçme hakkı ilkelerine yönelik temel bir meydan okumadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 20:43 Güncelleme:
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Trabzon'da "4. Avrupa Sinema Günleri"ne katıldı

        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, "Avrupa açısından Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş, uzaklarda yaşanan bir çatışma değildir. Bu savaş egemenlik, toprak bütünlüğü ve her ülkenin kendi geleceğini seçme hakkı ilkelerine yönelik temel bir meydan okumadır." dedi.

        Kentte bir sinema salonunda düzenlenen 4. Avrupa Sinema Günleri'nin açılışına katılan Orav, sinemanın farklı sınırları aşarak insanları başka gerçekliklerle buluşturduğunu söyledi.

        Trabzon'da Avrupa'da yaşanan gelişmelerle yakından bağlantılı bir konuyu ele aldıklarını ifade eden Orav, "Avrupa açısından Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş uzaklarda yaşanan bir çatışma değildir. Bu savaş egemenlik, toprak bütünlüğü ve her ülkenin kendi geleceğini seçme hakkı ilkelerine yönelik temel bir meydan okumadır." diye konuştu.

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        Orav, bu yıl Türkiye'nin 5 kentinde 16 Avrupa filminin izleyiciyle buluştuğunu belirterek, etkinlik kapsamında gösterilecek Mr. Nobody Against Putin (Bay Hiç Kimse Putin'e Karşı) adlı belgeselde, Ukrayna'nın işgalinin ardından okulunda yaşananları belgelemeye başlayan Rus öğretmen Pavel Talankin'in hikayesinin anlatıldığını dile getirdi.

        Sinemanın özel gücünün burada ortaya çıktığının altını çizen Orav, "Sinema, tarihi insan deneyimine dönüştürebiliyor. Özellikle gerçeklerin manipüle edildiği veya bastırıldığı dönemlerde tanıklık etmeyi seçen insanların seslerini koruyabiliyor." şeklinde konuştu.

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        Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft da Danimarka yapımı Mr. Nobody Against Putin adlı belgeselin Trabzon’da izleyiciyle buluşmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Belgeselin 2025 yılında Sundance Film Festivali'ndeki dünya prömiyerinin ardından çok sayıda ülkede izleyiciyle buluştuğunu aktaran Toft, Dünya Sineması Belgesel Dalında Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldüğünü, bu yıl ise En İyi Belgesel dalında hem BAFTA Ödülü'nü hem de Akademi Ödülü'nü kazandığını vurguladı.

        Toft, Avrupa Sinema Günleri'nin hikayeler aracılığıyla insanları bir araya getirerek farklı bakış açılarını paylaşmayı, düşünmeye ve diyaloğa alan açmayı amaçladığını kaydetti.

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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Avrupa Birliği'ne üye 16 ülkenin büyükelçilerini Trabzon'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Trabzon'da Avrupa Sinema Günleri'ni geleneksel hale getirdiklerini aktaran Çelebi, "Trabzon bir kültür şehri. Birçok sanatçı yetiştirdi. Türkiye'de ve dünyada da isim yapan sanatçılarımız var. Bu tür organizasyonların yapılması bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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