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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan PFDK sevkiyle ilgili açıklama:

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Art niyeti olan kimse, resmi hesap açıp orada bunlarla uğraşmaz. Böyle bir şey başımıza geldi. Başa gelende hayır vardır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 20:15 Güncelleme:
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan PFDK sevkiyle ilgili açıklama:

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Art niyeti olan kimse, resmi hesap açıp orada bunlarla uğraşmaz. Böyle bir şey başımıza geldi. Başa gelende hayır vardır." dedi.

        Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, daha önce kapanmış bir hesabının olduğunu söyledi.

        Bu şirketlerin kulüplere sponsor olduğunu ve TFF'de lansmanları yapıldığını anlatan Doğan, "Ben de diğer arkadaşlarım da aslında herhangi bir art niyet olmadığı için kimse buradan sıkıntı geleceğini düşünmedi. Federasyon böyle bir takdir göstermiş. Takdirine saygılıyız, diyecek bir şey yok. Bir hata, bir eksiğimiz olmuşsa, olduysa affola ama herhangi bir art niyet yoktur." diye konuştu.

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        Gerekli savunmayı yapacaklarını dile getiren Doğan, "Yıllar öncesine dayanıyor bunlar. Olaylardan önce de hesabım kapanmıştı. Böyle bir şey başımıza geldi, yapacak bir şey yok. Savunmamızı vereceğiz. Art niyeti olan kimse, resmi hesap açıp orada bunlarla uğraşmaz. Böyle bir şey başımıza geldi. Başa gelende hayır vardır. Türk futbolu adına herkese ders olmuş olur, bizlere de." ifadelerini kullandı.

        Ertuğurul Doğan, TFF'nin de art niyetli olduğunu düşünmek istemediklerini vurgulayarak, "Bizim de hatamız var. Belki daha dikkatli şekilde o prosedürleri okumak lazım. Bu yönetici arkadaşlarımızın çoğu federasyona davet edildi. Orada çalışan arkadaşlarımız var. Federasyonda yöneticilik yapmış arkadaşlarımız var. Onlarla bu sponsorluk anlaşmaları yapıldı, bu liglere isimleri verildi." değerlendirmesinde bulundu.

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        Doğan, futbol gündeminin böyle bir olayla meşgul olmasından rahatsızlık duyduğunu da dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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