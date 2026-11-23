İç sulardaki balık çiftliklerinde başlayan ve Karadeniz'in serin sularındaki kafeslerde devam eden Karadeniz somonu yetiştiriciliği, Doğu Karadeniz'de önemli bir ekonomik faaliyet haline geldi. Trabzon başta olmak üzere bölgedeki tesislerde yetiştirilen Türk somonu, çok sayıda ülkeye ihraç edilirken, Türkiye'nin somon ihracatından elde ettiği gelir de artışını sürdürüyor.

Karadeniz somonu üretiminde ilk aşama, iç sulardaki balık yetiştiricilik tesislerinde gerçekleştiriliyor. Gökkuşağı alabalığı yumurtalarından elde edilen yavru balıklar, özel havuzlarda belirli bir büyüklüğe ulaşıncaya kadar yetiştiriliyor. Yaklaşık 34 aylık bakım ve besleme sürecinin ardından deniz ortamına aktarılmaya hazır hale gelen balıklar, Karadeniz'deki kafeslere naklediliyor.

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İç sulardaki tesislerde yaklaşık 600 gram ağırlığa ulaşan balıklar, genellikle aralık ve ocak aylarında deniz kafeslerine bırakılıyor. Karadeniz'in doğal şartlarında büyümeye devam eden balıklar, burada yaklaşık 810 ay boyunca yetiştiriliyor. Bu süreçte düzenli olarak beslenen ve gelişimleri takip edilen somonlar, hasat büyüklüğüne ulaştıklarında kafeslerden alınarak işleme tesislerine gönderiliyor.

Deniz kafeslerinden alınan balıklar, işleme tesislerinde ihracat pazarlarının taleplerine göre hazırlanıyor. Temizleme, fileto çıkarma, porsiyonlama ve paketleme işlemlerinden geçirilen ürünler, uygun sıcaklık şartlarında muhafaza edilerek sevkiyata hazır hale getiriliyor. Üretimden işleme aşamasına kadar sürdürülen bu süreç, bölgedeki su ürünleri yetiştiriciliğinin yanı sıra işleme ve ihracat faaliyetlerine de katkı sağlıyor.

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9 ayda 431 milyon dolarlık ihracat

Türk somonu, uluslararası pazarlardaki talebini ihracat rakamlarına da yansıttı. Türkiye'den 2026 yılının ocakeylül döneminde 37 ülkeye 65 bin 302 ton Türk somonu ihraç edilirken, bu ihracattan 431 milyon 167 bin 51 dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın aynı döneminde ise 55 bin 729 ton somon ihracatı karşılığında 368 milyon 877 bin 760 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece Türk somonu ihracatı, 2026 yılının 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre hem miktar hem de değer bakımından yüzde 17 artış gösterdi.

"Türk somonunun Norveç somonundan farkı yok"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Karadeniz somonunun Trabzon ekonomisi ve istihdamı açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Somon aslında Karadeniz'in en önemli ihracat kaynağı. Yıllık 17 bin 500 ton Karadeniz somunu üretiyoruz. Bu somunu üretecek ve işleyecek fabrikalarımız da mevcut. Tesisler 7/24 kontrolümüz altında. Çünkü ihracat çok hassas bir noktadır. Yurtdışından memnuniyetleri alıyoruz. Gün geçtikçe çok rahat bir şekilde büyüyen ihracat rakamları artan ve Trabzon'a istihdam sağlayan en önemli sektördür. Bizim göz bebeğimizdir. Japonya'ya giden ürünlerin aynı ameliyathane gibi bir tesiste işlenmesi gerekiyor. Ürünleri gönderdiğimiz ülkelerde yüzümüzün kara çıkmaması için çok titiz çalışıyoruz. Üniversitelerimiz analizler yapıyor. Norveç ve Türk somununda omega3, omega6, yağa ve protein oranlarına baktığımız zaman ikisi de aynı. Bizim Türk somununun Norveç somunundan hiçbir farkı yok. İşleme noktasında bizim Türk işletmeciler konuyu çok iyi öğrendi. O noktada Norveç somunundan daha kaliteliyiz. Palamut ve hamsi Allah'ın bizlere verdiği bir lütuf. Bizim aslında palamut işleyecek tesisimizde var. İhracat için neden işlemiyorsunuz diye sorduğumda biz somondan yeteri kadar para kazanıyoruz palamut işlersek fiyatlar artar halkımız daha yüksek fiyattan balığı tüketir bu yüzden bu işe girmediklerini söylediler. Bu çok hassas nokta" ifadelerini kullandı.