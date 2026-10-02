Of'ta kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele sürüyor

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Akça, tüm ilgili birimlerce gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Trabzon'un Of ilçesinde, Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

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