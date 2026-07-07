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        Of'ta "Kalfa ve Ustalık Denklik Komisyon Toplantısı" yapıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde "Kalfa ve Ustalık Denklik Komisyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Of'ta "Kalfa ve Ustalık Denklik Komisyon Toplantısı" yapıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde "Kalfa ve Ustalık Denklik Komisyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Of Mesleki Eğitim Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kalfa ve usta olmak için gerekli yeterlilikleri taşıyan adayların başvuruları değerlendirilerek ilgili dosyalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Yıldırım, alınan kararların hayırlı olmasını temenni etti.

        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Canan Çolak Seymen de eğitim yöneticilerini ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        İlçe Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Karaca da katılımcılara teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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