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        Robotik kalp cerrahisi hastaların günlük yaşama dönüşünü hızlandırıyor

        HATİCE DİLER - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde robotik kalp ve damar cerrahisi uygulanmaya başlanırken yöntemle ilk kez Rize ve Gümüşhane'den gelen iki hasta ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Robotik kalp cerrahisi hastaların günlük yaşama dönüşünü hızlandırıyor

        HATİCE DİLER - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde robotik kalp ve damar cerrahisi uygulanmaya başlanırken yöntemle ilk kez Rize ve Gümüşhane'den gelen iki hasta ameliyat edildi.

        Robotik kalp ve damar cerrahisiyle hastaların ameliyat sonrası ağrılarının azaltılması, hastanede kalış sürelerinin kısaltılması ve günlük yaşamlarına daha kısa sürede dönmeleri hedefleniyor.

        KTÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özdemir, AA muhabirine, robotik cerrahinin en önemli avantajlarından birinin cerrahi travmayı en aza indirmek olduğunu söyledi.

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        Hastanede kısa süre önce uygulanmaya başlanan yöntemle hafta içinde iki hastayı ameliyat ettiklerini belirten Özdemir, robotik cerrahi sayesinde açık ameliyatlarda görülmesi zor olan bölgelerin daha yakından görüntülenebildiğini ifade etti.

        Özdemir, robotik cerrahinin Karadeniz Bölgesi'nde yalnızca KTÜ Farabi Hastanesinde uygulandığını, bu nedenle farklı illerden hastaların da hastaneye geldiğini kaydetti.

        - "Burada amaç hastanın kesiye bağlı çektiği acıları, ağrıları azaltmak"

        Robotik cerrahinin hastaların ameliyat sonrası iyileşme sürecini kolaylaştırdığını belirten Özdemir, açık kalp ameliyatlarında göğüs kemiğinin kesilmesine bağlı olarak hastaların bir süre yan yatma ve araç kullanma gibi günlük aktivitelerinde kısıtlamalar yaşadığını anlattı.

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        Özdemir, robotik ve minimal invaziv cerrahi yöntemleriyle bu kısıtlamaların azaltılabildiğine dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Burada amaç hastanın kesiye bağlı çektiği acıları, ağrıları azaltmak. Göğüs kemiği kesildikten sonra 1,5-2 ay hastanın yan yatmasını, araba kullanmasını istemiyoruz. Bu tür durumları ortadan kaldırabiliyoruz. Taburculuk süresi daha kısa oluyor. Minimal invaziv ve robotla baypas yaptığınız bir hasta buradan kendi arabasını kullanarak evine gidebiliyor. Evine gittikten sonra ya da yoğun bakımdan çıktıktan hemen sonra yatağında yan dönüp yatabiliyor. Hasta işine gücüne bir hafta 10 gün gibi kısa bir sürede dönebiliyor."

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        Bütün bunların robotik ve minimal invaziv cerrahinin avantajları olduğuna dikkati çeken Özdemir, operasyonları Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yürük başta olmak üzere, deneyimli bir ekiple gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        - Hastalar iyileşme sürecinden memnun

        Rize'de 8 ay önce kalbinde delik olduğu teşhis edilen 37 yaşındaki Saadet Kiraz, Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde​​​​​​​ bir süre tedavi gördüğünü, ardından ameliyat için KTÜ Farabi Hastanesine sevk edildiğini belirtti.

        Farabi Hastanesinde robotik cerrahiyle kalbindeki deliğin kapatıldığını anlatan Kiraz, ameliyat sonrası sürecinin iyi geçtiğini ifade etti.

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        Kiraz, servise alındıktan sonra ağrılarının geçtiğini de vurguladı.

        Gümüşhane'den gelen 60 yaşındaki Arif Okur da üç damarı tıkalı olduğu için robotik cerrahiyle baypas ameliyatı geçirdiğini ve damarlarının açıldığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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