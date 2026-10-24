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        Şenol Güneş yanlış anlaşılmak istemiyor

        Trabzon'da dün katıldığı bir etkinlikte A Milli Futbol Takım teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın'ın getirilmesi ile ilgili verdiği cevabın yanlış anlaşılmalara neden olmaması için yazılı bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Şenol Güneş yanlış anlaşılmak istemiyor

        Trabzon'da dün katıldığı bir etkinlikte A Milli Futbol Takım teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın'ın getirilmesi ile ilgili verdiği cevabın yanlış anlaşılmalara neden olmaması için yazılı bir açıklama yaptı.

        Teknik Direktör Şenol Güneş Güneş, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        Dün katıldığım etkinlikte A Milli Takım’ın teknik direktörlüğüyle ilgili yöneltilen bir soruya verdiğim yanıtın, özellikle sosyal medyada, Sergen Yalçın’ın göreve getirilmesine sitem ettiğim şeklinde yorumlandığını görüyorum. 'Benimle görüşmediler' sözüm, yöneltilen soruya verdiğim doğrudan bir yanıttı; herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermiyordu. Milli takımda kararları ilgili kurum ve yetkililer verir. Bu kararların sorumluluğu da onlara aittir."

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        "Sergen Yalçın’a görevinde başarılar diliyorum" diyen Güneş, "Milli takımın başarısı hepimizin ortak temennisidir. Sözlerimin farklı bir anlamda değerlendirilmesini istemediğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" dedi.

        Türk futbolunun önemli isimlerinden Şenol Güneş, Trabzon'da İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nde dün öğrenciler ile bir araya gelmişti.

        Milli takım teknik direktörlük görevlendirmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneş, "Benimle görüşmediler. Sergen'i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve haziran ayında kongre var. Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz" ifadelerini kullanmıştı.

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