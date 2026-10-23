Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda, UEFA Konferans Ligi ikinci haftasındaki Hearts maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan antrenman öncesinde futbolcu Fabinho için doğum günü pastası kesildi.
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