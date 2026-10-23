Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda Hearts maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Antrenman öncesinde bordo-mavili futbolcu Fabinho için doğum günü pastası kesildi. Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın saat 15.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
FOTOĞRAFLI
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.