Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Bordomavili ekip, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts ile oynadığı karşılaşmanın ardından ara vermeden Karadeniz derbisi hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Hearts maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.
Antrenmanın diğer bölümünde ise futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Öte yandan antrenman öncesinde bordomavili futbolcu Fabinho için doğum günü pastası kesildi.
Trabzonspor, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.