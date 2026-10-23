Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Antrenmanın diğer bölümünde ise futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Bordomavili ekip, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts ile oynadığı karşılaşmanın ardından ara vermeden Karadeniz derbisi hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Hearts maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

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