Trabzon merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Trabzon merkezli İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Mardin ve Samsun'da 3 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma​​​​​​​" suçlarından gözaltına alınan 20 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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