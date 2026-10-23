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        Trabzon'daki dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Trabzon'daki dolandırıcılık operasyonunda gözaltındaki 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:43 Güncelleme:
        Trabzon'daki dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Trabzon'daki dolandırıcılık operasyonunda gözaltındaki 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

        Vatandaşları oto yedek parça satışı adı altında dolandırdıkları iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla 20 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Zanlılardan 2'si savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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