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        Akçaabat'ta 65 bin marul fidesi çiftçilere teslim edildi

        Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediyesi Bitki Üretim Tesisi'nde belediye imkânlarıyla yetiştirilen 65 bin marul fidesi, sera üreticilerine teslim edildi. Tarımsal üretime destek sağlayan belediye, aynı tesiste yetiştirdiği süs bitkileriyle de ilçenin peyzaj ihtiyacını karşılayarak belediye bütçesine tasarruf sağlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Akçaabat'ta 65 bin marul fidesi çiftçilere teslim edildi

        Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediyesi Bitki Üretim Tesisi’nde belediye imkânlarıyla yetiştirilen 65 bin marul fidesi, sera üreticilerine teslim edildi. Tarımsal üretime destek sağlayan belediye, aynı tesiste yetiştirdiği süs bitkileriyle de ilçenin peyzaj ihtiyacını karşılayarak belediye bütçesine tasarruf sağlıyor.

        Akçaabat Belediyesi, yerel üreticileri destekleme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Akçaabat Belediyesi Bitki Üretim Tesisi’nde belediye imkânlarıyla yetiştirilen 65 bin marul fidesi, sera üreticilerine teslim edildi.

        Akçaabat Belediyesi ile Akçaabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Tarımsal Üretimi Geliştirme Amaçlı Fide Destek Projesi" kapsamında gerçekleştirilen teslimatlar, ilçedeki sera üreticilerinin yüzünü güldürdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıtlı çiftçilere ulaştırılan fidelerle, bölgedeki sera üretiminin ve verimliliğin artırılmasına destek veriliyor.

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        "Üretimin her aşamasında çiftçinin yanındayız"

        Tarımsal üretime ve yürütülen projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, üretimin her aşamasında çiftçinin yanında olduklarını belirtti.

        Başkan Ekim, "Akçaabat’ın bereketli topraklarını emektar çiftçilerimizin elleriyle buluşturmaya, üreticimizin her an yanında olmaya devam ediyoruz. ‘Tükettiğini üreten belediye’ anlayışıyla üretimimizi her geçen dönem artırıyoruz. 2026 yılı nisan ayında yetiştirdiğimiz 100 bin adet domates, salatalık ve biber fidesinin ardından, şimdi de teslimatını gerçekleştirdiğimiz 65 bin adet marul fidesiyle birlikte toplam 165 bin sebze fidesini üretip çiftçilerimizle buluşturduk. Amacımız, artan girdi maliyetleri karşısında çiftçimizin yükünü hafifletmek, sera üretimini teşvik etmek ve Akçaabat’ı bölgenin tarım üssü hâline getirmektir. Kendi tesisimizde tohumdan yetiştirdiğimiz bu kaliteli fideler sayesinde hem yerel ekonomiyi destekliyor hem de vatandaşlarımızın taze ve güvenilir gıdaya ulaşmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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