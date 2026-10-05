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        Trabzon'da tünelde devrildikten sonra yanan otomobildeki kişi öldü

        Trabzon'un Maçka ilçesinde tünelde beton mikserine çarparak devrilen ve yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 17:47 Güncelleme:
        Trabzon'da tünelde devrildikten sonra yanan otomobildeki kişi öldü

        Trabzon'un Maçka ilçesinde tünelde beton mikserine çarparak devrilen ve yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Gümüşhane-Trabzon istikametindeki T2 tünelinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 RA 272 plakalı otomobil, aynı yönde giden beton mikserine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil kısa süre içerisinde alev aldı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda ekiplerce temizlik çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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