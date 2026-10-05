Trabzon'da tünelde devrildikten sonra yanan otomobildeki kişi öldü
Trabzon'un Maçka ilçesinde tünelde beton mikserine çarparak devrilen ve yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Trabzon'un Maçka ilçesinde tünelde beton mikserine çarparak devrilen ve yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gümüşhane-Trabzon istikametindeki T2 tünelinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 RA 272 plakalı otomobil, aynı yönde giden beton mikserine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil kısa süre içerisinde alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda ekiplerce temizlik çalışması başlatıldı.
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