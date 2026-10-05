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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor'dan Umut Nayir'in sağlık durumuna ilişkin açıklama:

        Trabzonspor'dan Umut Nayir'in sağlık durumuna ilişkin açıklama:

        Trabzonsporlu forvet Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Trabzonspor'dan Umut Nayir'in sağlık durumuna ilişkin açıklama:

        Trabzonsporlu forvet Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildi.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Beşir, Umut Nayir'in tedavisine sağlık ekiplerce başlandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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